По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

Политика как она есть

Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на авто замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.