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Неожиданности выборов и дипломатический разрыв: что ждет россиян на следующей неделе

Неожиданности выборов и дипломатический разрыв: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя для России пройдет на пересечении внутренней и внешней политики. Главным событием станут выборы депутатов Госдумы нового созыва: кампания выходит на финальный этап, а партии завершают агитацию и мобилизацию сторонников перед голосованием 18–20 сентября.

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