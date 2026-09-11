Неожиданности выборов и дипломатический разрыв: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя для России пройдет на пересечении внутренней и внешней политики. Главным событием станут выборы депутатов Госдумы нового созыва: кампания выходит на финальный этап, а партии завершают агитацию и мобилизацию сторонников перед голосованием 18–20 сентября.