Директор «Крымгазсети» рассказал, могут ли отключить газ за отказ пускать газовщиков в жилище

Директор «Крымгазсети» рассказал, могут ли отключить газ за отказ пускать газовщиков в жилищеШтраф за недопуск газовщиков в жилище для проверки оборудования в России вырос до 5-10 тысяч рублей для частных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических.