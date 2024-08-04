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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайваньская боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин вышла в полуфинал Олимпиады-2024

В 1/4 финала Линь выиграла у Болгарии Светланы Станевой единогласным решением судей. Поединок прошел в категории до 57 кг.

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