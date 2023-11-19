Делимся находками из китайских магазинов

Мне в свое время порекомендовали ножи Xinzuo как недорогие, но при этом очень качественные. Я себе купил шеф-нож Xinzuo и до сих пор им пользуюсь с большим удовольствием (другое дело, что он у меня задействован довольно мало, потому что мясо-рыбу я обычно покупаю порционные).