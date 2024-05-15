ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко

Сценарий фильма "Моя морячка" написал Анатолий Эйрамджан, автор сюжетов таких популярных лент, как "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?" Он же выступил режиссером и даже снялся в эпизоде.
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