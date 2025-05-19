Российские звезды хоккея в полуфиналах Кубка Стэнли 2025: кого ждем в финале?

Русские хоккеисты станут обладателями Кубка Стэнли 2025! Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов из «Флориды» встретятся с Петром Кочетковым и Александром Никишиным из «Каролины», тогда как Василий Подколзин из «Эдмонтона» бросит вызов игрокам «Далласа».
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