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Неизвестные похитили у незрячего инвалида в Новосибирске телефон с программами для слепых

Неизвестные похитили у незрячего инвалида в Новосибирске телефон с программами для слепых

В Новосибирске неизвестные похитили у незрячего мужчины телефон. Сестра пострадавшего Алена рассказала «360», что ее брат сильно переживает, ведь в телефоне были установлены все необходимые программы для людей с проблемами со зрением.

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