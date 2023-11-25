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Политика как она есть

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Не только оружие. Скрытый смысл союза России и КНДР

Не только оружие. Скрытый смысл союза России и КНДР

Нервная реакция либералов – как оппозиционных, так и вполне системных – на сближение Москвы и Пхеньяна весьма показательна.

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Комментарии
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Александр Силяков
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11 час.
мЗ
мирас Закироув
Нужно дружить с теми кто проттв США
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10 час.
Аркадий Цыганов
Северной Корее хватит своих территорий в союзе с РФ. Что-то неожиданное назревает между двумя Кореями и Японией.
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