В Ашинском районе из-за паводка эвакуировали 70 человек

Уровень воды на подтопленных участках в Аше начал снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, уровень воды в Аше по улицам Матросова, Октябрьской и Заречной упал на 1 метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков.