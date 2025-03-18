В Ашинском районе из-за паводка эвакуировали 70 человек

Уровень воды на подтопленных участках в Аше начал снижаться. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, уровень воды в Аше по улицам Матросова, Октябрьской и Заречной упал на 1 метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков.
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