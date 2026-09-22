Эндокринолог Лебедева назвала пять симптомов заражения глистами

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила о пяти скрытых признаках заражения глистами. Проблемы с кожей, частые инфекции, аллергии, низкий уровень железа и хронический кашель могут свидетельствовать о наличии паразитов, сообщила она в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Мигранты не платя...
- ЮГ Средняя пенсия не...
- ЮГ Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым