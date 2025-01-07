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Минобороны: операторы БПЛА ВДВ уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: операторы БПЛА ВДВ уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре

Военнослужащие расчета беспилотников "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ нанесли точечные удары по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе огнеупорного завода в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР).

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