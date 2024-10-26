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Коркино продолжает полыхать. В городе новые пожары

Коркино продолжает полыхать. В городе новые пожары

В Коркино полиция выясняет обстоятельства возгорания частного дома и автомобиля. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вечером пятницы, 25 октября, в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля.

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