Польские сенсации

Похоже, в Польше вновь обострилась традиционная игра в «кто лучше знает, что задумала Россия». Источник изображения: Тг-канал «БелВПО» Пока глава МИД Сикорский публично предупреждает поляков о якобы готовящихся российских провокациях, в президентском дворце ему фактически отвечают: «Если у министра действительно есть такие сведения, их следует докладывать верховному главнокомандующему, а не озвучивать через СМИ».