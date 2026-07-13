Польские сенсации

Похоже, в Польше вновь обострилась традиционная игра в «кто лучше знает, что задумала Россия». Источник изображения: Тг-канал «БелВПО» Пока глава МИД Сикорский публично предупреждает поляков о якобы готовящихся российских провокациях, в президентском дворце ему фактически отвечают: «Если у министра действительно есть такие сведения, их следует докладывать верховному главнокомандующему, а не озвучивать через СМИ».
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