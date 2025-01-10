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Царьград

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Прирост наличных в России в 2024 году может стать самым низким за 9 лет

Прирост наличных в России в 2024 году может стать самым низким за 9 лет

В 2024 году наличные деньги в России могут показать самый низкий прирост за девять лет, увеличившись всего на 0,6% до 18,44 трлн рублей.

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