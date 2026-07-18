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Прервала общение бывших мужей с детьми и осталась в тени: как живёт Светлана Шпигель, единственная жена Николая Баскова

Прервала общение бывших мужей с детьми и осталась в тени: как живёт Светлана Шпигель, единственная жена Николая Баскова

Сын и дочь Светланы Шпигель давно не видят своих отцов. Старший, Бронислав, носит фамилию матери и не общается с Николаем Басковым.

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