УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА "Несколько месяцев я наблюдала за одной бабушкой по ул. Ленина дом 69, которая кормила бездомную трехцветную кошечку с котятами.
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА "Несколько месяцев я наблюдала за одной бабушкой по ул. Ленина дом 69, которая кормила бездомную трехцветную кошечку с котятами.