Вампирская выживалка V Rising вышла на PlayStation 5 Вампирская выживалка V Rising, котор...

Вампирская выживалка V Rising вышла на PlayStation 5Вампирская выживалка V Rising, которая смогла привлечь внимание нескольких миллионов игроков, начинает расширять свою аудиторию и теперь доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5.
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