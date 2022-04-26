Регоператор «ТЭО»: рассказываем о периодичности вывоза ТКО летом

Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток.
Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток.
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