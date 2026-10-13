Сила в правде
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Сила в правде

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ВС РФ расширили контроль в Харьковском котле и ударили по заводу Roshen в Виннице

ВС РФ расширили контроль в Харьковском котле и ударили по заводу Roshen в Виннице

Российские подразделения за сутки взяли два населённых пункта и продолжили сжимать кольцо в Харьковской области.

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