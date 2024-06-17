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Россиянка описала жизнь американских богачей фразой «почувствовала себя ничтожеством»

Россиянка описала жизнь американских богачей фразой «почувствовала себя ничтожеством»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США, прогулялась по улицам Лос-Анджелеса и посмотрела, как живут богатые американцы.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Дома из досок,вот почему их сносит легко стихия,нечему завидывать.
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так наши политики, чиновники, &quot;народные&quot; избранники и т.д. не только не стесняются жить напоказ, но еще и утверждают что они &quot;СИРОТЫ&quot;....
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10 час.

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