Эксперт: собака могла стать причиной трагедии семьи Усольцевых

Ирина, Сергей и Арина Усольцевы ушли в тайгу, взяв с собой собаку породы "корги" по кличке Лада. История исчезновения семьи Усольцевых в глухих лесах Красноярского края до сих пор будоражит умы общественности и остается неразрешенной загадкой.