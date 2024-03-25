Ради безопасности: в Приморье усиливают антитеррористические меры

Обеспечить вооруженной охраной места массового посещения и ужесточить контроль за мигрантами - такое решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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