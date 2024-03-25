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Ради безопасности: в Приморье усиливают антитеррористические меры

Ради безопасности: в Приморье усиливают антитеррористические меры

Обеспечить вооруженной охраной места массового посещения и ужесточить контроль за мигрантами - такое решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Приморского края, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
С начала СВО такие мероприятия обязаны были ввести
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