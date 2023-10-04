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Суд заочно приговорил журналистку Овсянникову к 8,5 годам колонии

Басманный суд в Москве заочно приговорил журналистку Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о фейках в отношении российской армии.

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