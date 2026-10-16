Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Ильи Помазуна в матче против «Родины» (4:2) в 4-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.
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