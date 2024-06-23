Ефимов: по проекту КРТ в Зябликове построят гостиницу, офис и рестораны

Площадь неэффективно используемого участка в Зябликове составляет 1,43 гектара. Там, в рамках программы комплексного развития территорий возведут приблизительно 27 тысяч квадратных метров недвижимости, которая относится к общественно-деловой сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии