Русским решили добавить к пенсии 36 тысяч рублей в год, но есть одно условие

"Известия" рассказали, что государство готово софинансировать вложения по программе долгосрочных сбереженийВ январе текущего года вступил в силу закон о программе долгосрочных сбережений граждан, позволяющий им самостоятельно копить на пенсию.
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