Телеканал "78" Парламентарий от Татарстана в поисках 1 трлн рублей предложил усилить меры по «мотивированию» населения.
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А вы и дальше гопосуйте за Единую Россию, вам она ещё и не такое придумает. Кстати, предложение депутатам: примите закон по которому насколько % повышаются коммунальные платежи, настолько повышаются пенсии и зарплата, это первое. Второе: отмените льготы депутатам.Здесь найдёте не один триллион.
Ему не хватает на недвижимость за рубежом?! А может провести жесткий аудит в системе ЖКХ и найдутся украденные у населения « левые триллионы рублей»?! Слишком много развелось « инициативных депутатов, настроенных против народа?! Может пора лишать их мандатов и отправлять мести улицы- будет больше полку от них?! Заколебали своими « идейками» против народа.