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Закон, порядок, государство

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В Самарском регионе продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

В Самарском регионе продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

В Челно-Вершинском районе в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета Асхат Мутыгуллин посетил отделение Министерства внутренних дел.

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