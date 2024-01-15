Военный на Сахалине получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

Военнослужащего осудили по статье о неисполнении приказаЮжно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за отказ выполнить приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «У нас уже два «двухсотых»!»: омские казаки рассказали, почему они потребовали отменить концерт Лолиты
- Вышедшего на сцену в носке на причинном месте солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток
- В Госдуме сочли «нездоровым» главу МЧС по Волгоградской области, пожелавшего семье сотрудника заболеть раком
Свежие комментарии