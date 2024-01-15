Военный на Сахалине получил почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

Военнослужащего осудили по статье о неисполнении приказаЮжно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за отказ выполнить приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях.