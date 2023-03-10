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Фридман и Авен продают Альфа-Банк: Forbes узнал, с какой проблемой они столкнутся

Миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену будет непросто продать свои доли в Альфа-Банке, поскольку владеют они ими не напрямую, а через люксембургский холдинг, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к акционерам кредитной организации.

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