Неспешный разговор

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ПВО перестала быть проблемой - Россия массово применяет новейшие стелс-ракеты Х-59МК2.

ПВО перестала быть проблемой - Россия массово применяет новейшие стелс-ракеты Х-59МК2.

Уж очень много новинок в последнее время стали крутиться в информационном пространстве, включая те, что ранее были поставлены на паузу по ряду причин (в первую очередь из-за цены).

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Валерий Ворожищев
Тысячу раз будем благодарить сталинскую военную промышленность.
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