Что такое тектонические плиты и сколько их?

Ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд. Землетрясения, вулканы, горы – некоторые из самых впечатляющих и разрушительных особенностей планеты Земля являются результатом тектонической активности.
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