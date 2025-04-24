Пельмени, улитки и тропы Хехцира: лучшие мероприятия апреля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в апреле пройдет несколько ярких и интересных событий для активного отдыха. Жители и гости региона смогут наслаждаться гастрономическими фестивалями, экскурсиями и прогулками на свежем воздухе.
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