Reuters назвало снижение спроса на нефть в Китае шоком для нефтяников

Reuters: отказ Китая от нефти станет шоком для отрасли из-за отсутствия замены Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, перестанет быть локомотивом роста спроса на транспортное топливо ввиду стремительного перехода населения страны на электромобили.
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