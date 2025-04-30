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Петербургский дневник

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Петербургский производитель мини-погрузчиков построит новый завод на Ржевке

Петербургский производитель мини-погрузчиков построит новый завод на Ржевке

И втрое нарастит мощности по выпуску уборочной техники Петербургский производитель уборочной техники «Митракс» (бывшее производственное объединение «Вулкан») рассчитывает нарастить мощности по выпуску уборочной техники в три раза к 2028-2029 годам.

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