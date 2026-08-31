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Ивановские новости

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Суд в Ивановской области наказал заведующую детсадом за премии, которые она забирала у сотрудниц

Суд в Ивановской области наказал заведующую детсадом за премии, которые она забирала у сотрудниц

Заведующая детсадом «Сказка» издала приказы о премиях, а затем потребовала вернуть часть денег, которые потратила на нужды учреждения.

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