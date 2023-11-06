Наивные медицинские мифы, к которым нас приучили фильмы и сериалы

Вы даже не представляете всего масштаба обмана, с которым мы имеем дело с самого рождения. Кадр из фильма «Смысл жизни», который дает простые, понятные даже идиоту ответы на все вопросы бытия, фото: кадр из фильма10.
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