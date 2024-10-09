В Симферополе действует предприятие, работающее в направлении обеспечения информационной безопасности

В Симферополе действует предприятие, работающее в направлении обеспечения информационной безопасностиЭто предприятие относится к группе малых технологических компаний и успешно работает в нескольких направлениях: разработка программного обеспечения для импортного оборудования и металлообработка полного цикла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии