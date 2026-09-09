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Жителей Башкирии предупредили об опасности налета БПЛА: закрыт аэропорт в Уфе

Жителей Башкирии предупредили об опасности налета БПЛА: закрыт аэропорт в Уфе

УФА, 9 сентября, ФедералПресс. Вслед за другими регионами Приволжья утром в среду, 9 сентября, режим беспилотной опасности объявили в Башкортостане.

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