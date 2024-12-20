«Шойгу проигнорировал, Путина шокировали»: депутат о ситуации в Курской области

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что обращался в министерство обороны России, чтобы решить вопрос бойцов в Курской области задолго до вторжения ВСУ, но его просьбу проигнорировали.
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