Косачёв: ложные выводы Макрона об угрозе от России ведут в пропасть

Заявлением о России как «угрозе» для Франции и Европы французский президент Эммануэль Макрон навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру ложную концепцию происходящего, которая «ведёт в пропасть», сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
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