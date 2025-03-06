Косачёв: ложные выводы Макрона об угрозе от России ведут в пропасть

Заявлением о России как «угрозе» для Франции и Европы французский президент Эммануэль Макрон навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру ложную концепцию происходящего, которая «ведёт в пропасть», сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.