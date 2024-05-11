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Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»

Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»

Восстановление Украины в границах 1991 года может растянуться на многие десятилетия. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Богдан Яременко.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
К тому времени усраины не будет.
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