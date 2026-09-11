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Глава ОАК Бадеха: Россия восстановила гражданское авиастроение

Глава ОАК Бадеха: Россия восстановила гражданское авиастроение

Россия восстановила гражданское авиастроение и вновь наладила серийное производство самолетов. Об этом 11 сентября сообщил генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Вадим Бадеха на полях международной промышленной выставки «Иннопром.

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