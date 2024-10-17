Собянин: Более 20% ВВП России приходится на Москву

Урбанизация стала основой мирового развития Сергей Собянин в ходе своего выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходил на федеральной территории «Сириус», отметил, что Москва входит в пятерку крупнейших городов мира по уровню экономики и покупательной способности населения.
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