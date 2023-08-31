Прибалты решили, что пора...

Виктор Рыбаков "Одноразовые расходники в натовской обойме – обязаны сгореть во славу заокеанского гегемона". А не проще ли уж - тем,кто всё это затеял в лондонах и вашингтонах?

А Александр На Балтике тоже есть международные воды над которыми могут безнаказанно летать самолеты, как и рядом с побережьем Сирии. А почему не полетать. Рядышком с каким-нибудь Посейдоном или пассажирским Боингом.