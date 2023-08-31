СССР-Россия

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  • Виталий Кирпиченко
    У нас правят бал олигархи, у них баи. Они тоже олигархи, но ещё и националисты.Терпение лопнуло:...
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    Сокращать поэтапно все поставки США и прочим вражеским странам!!! Кто с нами не дружит, не должен получать наши ресур...Истерика знатная....
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    Так мы и отдаем.Истерика знатная....

Прибалты решили, что пора...

Прибалты решили, что пора...

Сергей Васильев *** Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов. 1.Контрнахрюк накрылся медным тазом, а хунта повисла на бюджете США небольшой, но крайне неудобной гирькой.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
&quot;Одноразовые расходники в натовской обойме – обязаны сгореть во славу заокеанского гегемона&quot;. А не проще ли уж - тем,кто всё это затеял в лондонах и вашингтонах?
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10 час.
А
Александр
На Балтике тоже есть международные воды над которыми могут безнаказанно летать самолеты, как и рядом с побережьем Сирии. А почему не полетать. Рядышком с каким-нибудь Посейдоном или пассажирским Боингом.
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9 час.
Коська
ТО о чем идет речь в статье не будет реализовано, если Россия не начнет рекордными темпами строительство пролива им. И.В.Сталина, с последующим трудоустройством в качестве геодезиста по глубинам фарватера в проливе гражданку, страдающую хронической медвежью болезнью, что бы отмываться тут же на месте!!! И ВОТ тогда наступит МИР И СПОКОЙСТВИЕ, О ВСЕМ МИРЕ!!!
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7 час.

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