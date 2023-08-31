Сергей Васильев *** Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов. 1.Контрнахрюк накрылся медным тазом, а хунта повисла на бюджете США небольшой, но крайне неудобной гирькой.
Прибалты решили, что пора...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
"Одноразовые расходники в натовской обойме – обязаны сгореть во славу заокеанского гегемона". А не проще ли уж - тем,кто всё это затеял в лондонах и вашингтонах?
Ответить
10 час.
А
Александр
На Балтике тоже есть международные воды над которыми могут безнаказанно летать самолеты, как и рядом с побережьем Сирии. А почему не полетать. Рядышком с каким-нибудь Посейдоном или пассажирским Боингом.
Ответить
9 час.
Коська
ТО о чем идет речь в статье не будет реализовано, если Россия не начнет рекордными темпами строительство пролива им. И.В.Сталина, с последующим трудоустройством в качестве геодезиста по глубинам фарватера в проливе гражданку, страдающую хронической медвежью болезнью, что бы отмываться тут же на месте!!! И ВОТ тогда наступит МИР И СПОКОЙСТВИЕ, О ВСЕМ МИРЕ!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии