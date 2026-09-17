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Царьград

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Клещи покусали почти 8000 человек в Архангелской области за неделю

Клещи покусали почти 8000 человек в Архангелской области за неделю

За минувшую неделю в Архангельской области выявили опасные, передающиеся с укусами клещейНа территории Архангельской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 7965 человек.

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