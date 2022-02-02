Российский фигурист Михаил Коляда сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновил тренировки. Коляда заразился коронавирусом перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярске, из-за чего не попал на Олимпиаду-2022 в Пекине.