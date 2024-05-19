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Новости Брянска

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Выпускники брянских школ смогут поступить на бакалавриат в 2024 году

Выпускники брянских школ смогут поступить на бакалавриат в 2024 году

По информации, предоставленной пресс-службой Минобрнауки РФ, приемная кампания на 2024-2025 учебный год в российских вузах будет проводиться по старой системе высшего образования, включая возможность поступления на бакалавриат.

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