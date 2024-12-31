Итоги СВО в 2024-м. О чем мы писали и не только

Юрий Ильинов

Наступает 2025: есть ожидания, что год расставит всё по «фэншую» и разложит по полочкам 2024 год миновал. Он стал очередным годом, который прошёл для нашей страны под знаком СВО. Вряд ли кто-то из нас в феврале 2022 года мог подумать, что специальная военная операция будет продолжаться и спустя почти три года с момента её начала. Но вышло так, как вышло. И это объективная реальность, свободная от домыслов и наших с вами эмоций. И в этой реальности мы живём, в этой реальности строим планы, в этой реальности вглядываемся в будущее, безусловно, давая оценки и недавнему прошлому. Продолжая оценивать год через призму происходящего в ходе специальной военной операции, стоит отметить, что сбылся основной наш прогноз – он о том, что враги России не готовы останавливаться, он также о том, что великодушие и добродетель ими воспринимаются как слабость. Нет успехов на фронте – стараются развязать террористическую войну, нет успехов в давлении через экономику – будут давить на тех, кто помогаем нам обходить их преграды и рестрикции, нет сил для победы России на поле боя – будут устраивать информационный шабаш на тему того, что Россия «всё равно проиграла», нет силы переиграть политически – будут отменять всё то, что не соответствует их догматам. В 2024 году на нашу страну впервые полетели дальнобойные натовские ракеты. В 2024 году впервые в послевоенной истории России иностранная армия осуществила прямое вторжение на международно признанную территорию нашей страны. Да – это больно, да – это горько. Но не менее больно и горько было бы бесконечно посыпать голову пеплом и не делать из ошибок, просчётов и недоработок выводов. А выводы лежат на поверхности: каждый должен находиться на своём месте и работать на нём так, чтобы был честен в первую очередь перед законом и своей собственной совестью, перед своими товарищами и коллегами. Лихорадочные поиски виноватых, а в особенности – «пожарное» назначение «стрелочников» - дело неблагодарное хотя бы потому, что оно ровным счётом никак не гарантирует неповторения подобных ситуаций в будущем. Как нельзя наголову разбить коварного и сильного врага, держа одну руку за спиной, так и нельзя его победить в принципе, делая свою работу на… «отвяжись». 2025 наступает. И искренне хочется рассчитывать на то, что он всё расставит по местам – так, как всё должно быть по военному, политическому, экономическому и социальному «фэншую» и разложит всё по полочкам. Недосказанность, нерешённость и недоделанность должны уйти вместе с 2024 годом, чтобы не оставалось ни чемоданов без ручки, ни гирь на ногах, ни скелетов в шкафу. В общем, с Новым годом, товарищи! И пусть он будет продуктивен и справедлив, насколько продуктивным и справедливым может быть время, на которое возлагаются надежды.